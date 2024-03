Cano tenta acabar com jejum de gols pelo Fluminense

O Fluminense se prepara para as semifinais do Campeonato Carioca. Cano tenta encerrar jejum de gols contra o Flamengo e ajudar o Tricolor a garantir vaga na decisão do Estadual.

Nestes confrontos, o atacante Germán Cano vai tentar acabar com o jejum de gols. O argentino não balança as redes há quatro jogos. O último gol foi marcado no dia oito de fevereiro, na vitória sobre o Sampaio Corrêa-RJ pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

Nos últimos dois Cariocas, TÍTULOS Tricolores contra o Flamengo! ??? Sábado tem semifinal! VEM PRO MARACA! pic.twitter.com/ItfnuBrQaG ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 6, 2024

Para sair da seca, Cano vai reencontrar sua maior vítima com a camisa do Fluminense. O atacante já marcou sete gols contra o Flamengo.

O Tricolor vai precisar de dois bons resultados para poder chegar na decisão. Os rubro-negros jogam por dois resultados iguais para ir à decisão do Carioca por conta da melhor colocação na primeira fase.

O primeiro jogo da semifinal acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília) no Maracanã.