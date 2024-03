Caio Bonfim é a grande atração do Sul-Americano de Marcha Atlética

Apenas uma semana depois de conquistar a medalha de bronze nos 20 km do Grande Prêmio de Marcha Atlética da China, Caio Bonfim (CASO-DF) está pronto para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano. O evento será realizado neste domingo, na Arena Pernambuco, com transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil.

Caio chegou à Sobradinho, onde mora, somente na noite desta terça-feira. Além do cansaço da viagem de 28 horas, ele teve que enfrentar a mudança de 11 horas de fuso horário. "Caio está acostumado com esses embates. Ele deve fazer uma boa prova, porque está bem treinado e estará recuperado no domingo", disse a mãe e treinadora Gianetti Bonfim, que acompanhou o marchador na viagem à China.

Em diversas oportunidades, o brasiliense que completará 33 anos no dia 19 de março disputou as provas dos 20 km e dos 35 km na mesma competição. "Lembro dos Jogos Sul-Americanos de Assunção, em 2022, quando ganhou a medalha de bronze nos 20 km e, dois dias depois, foi campeão dos 35", disse Gia, como é conhecida desde o tempo que era marchadora. "A viagem para a China foi muito proveitosa. A prova foi boa, muito forte e bem organizada e o Caio obteve um bom resultado", completou.

(Wagner Carmo/CBAt)

Na China, o atleta bateu o recorde brasileiro, com o tempo de 1h17min44s, superando a própria marca de 1h17min47s, obtida na disputa do Mundial de Budapeste. Em 2023, ele foi campeão do Circuito Mundial de Marcha Atlética, que é a série ouro da World Athletics, e acabou eleito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como o melhor competidor do atletismo do ano.

Caio Bonfim está qualificado para a prova dos 20 km dos Jogos de Paris, em agosto, quando deve disputar também a maratona de revezamento misto, nova prova de marcha atlética do programa olímpico. Já estão classificadas para a Olimpíada também Viviane Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) e Érica Sena (Pinheiros-SP).

ALERTA DE RECORDE BRASILEIRO ??? Caio Bonfim quebra o seu próprio recorde brasileiro dos 20km da marcha atlética com a marca de 01:17:44, em competição disputada na China. ?? Além do recorde, o brasileiro também conquistou a medalha de bronze na prova? Imparável!!!! ? pic.twitter.com/2ZH5kYXurb ? CBAt (@bra_atletismo) March 3, 2024

O Brasil participará da competição deste domingo com equipe completa, que engloba 30 atletas (15 mulheres e 15 homens). O Sul-Americano conta pontos para o Ranking Olímpico e é a oportunidade para os brasileiros melhorem as suas colocações no Ranking Mundial, critério de convocação da Seleção para o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que será disputado na Turquia, em abril.

PROGRAMA-HORÁRIO

6:00 - 35 km Feminino

6:10 - 35 km Masculino

6:15 - 20 km Feminino

6:20 - 20 km Masculino

7:45 - 10 km Feminino Sub-20

7:55 - 10 km Masculino Sub-20

8:10 - 10 km Masculino Sub-18

8:30 - 5 km Feminino Sub-18