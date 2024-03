Bola parada defensiva do Corinthians é ponto de preocupação; veja motivos

A bola parada defensiva do Corinthians é ponto de atenção para a comissão técnica chefiada por António Oliveira. Essa é uma fase do jogo que vem dando dor de cabeça para a Fiel Torcida há anos, com diferentes técnicos.

Nesse Campeonato Paulista, dos 14 gols sofridos pelo Timão, quatro foram em jogadas aéreas de bola parada, sendo que três aconteceram em clássicos (contra São Paulo, Santos e Palmeiras).

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que um tópico de preocupação da comissão técnica é a baixa estatura do elenco, especialmente se comparada com outras equipes fortes da Série A. O Timão possui zagueiros altos, mas conta com vários jogadores de outras posições com estatura mediana ou baixa.

Uma eventual presença de Pedro Raul na equipe titular passa por aumentar a estatura do time, entre outros fatores. O centroavante de 27 anos possui 1,91m de altura e treinou entre os titulares na última quarta-feira. Com sua presença, Yuri Alberto passa a ser deslocado para o lado direito.

Além da questão da estatura, o pouco tempo de treinamento prejudica o trabalho da comissão para ajustar um ponto que exige muita repetição. Essa questão foi amenizada nas últimas duas semanas e o Corinthians deve ter ainda mais tempo para atividades após o compromisso contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, já que não conseguiu vaga para as quartas de final do Paulistão.

O Corinthians terá pela frente o Água Santa no próximo domingo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O técnico António Oliveira está suspenso e a tendência é que seu auxiliar, Bruno Lazaroni, comande o time à beira do campo.

Depois, o Alvinegro visita o São Bernardo na quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A eliminatória será definida em jogo único e empate leva o duelo para as penalidades máximas.

Veja a estatura do time-base do Corinthians na temporada:

Cássio - 1,96m



Fagner - 1,68m



Félix Torres - 1,87m



Gustavo Henrique - 1,96m



Hugo - 1,79m



Raniele - 1,84m



Maycon - 1,78m



Rodrigo Garro - 1,74m



Romero - 1,76m



Wesley - 1,78m



Yuri Alberto - 1,82m