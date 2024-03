Bahia tem o melhor ataque entre os clubes da Série A em 2024

Com 35 gols marcados em 15 jogos, o ataque do Bahia é o mais goleador entre os times que disputam a Série A do Brasileirão em 2024. Nesta quinta-feira, o Bahia venceu o Ceará por 2 a 1 pela Copa do Nordeste.

Os gols da vitória foram anotados por Everaldo e Thaciano. Além dos 35 gols feitos, a equipe sofreu apenas 11. Nos 15 jogos disputados até agora, o Bahia venceu 11 vezes, perdeu três e empatou uma. O time de Rogério Ceni tem 75,5% de aproveitamento na temporada.

? ELE CRAVA! MAIS UM DO ARTILHEIRO DO BAHIA NO NORDESTÃO #BBMP https://t.co/Nb0san0vHN pic.twitter.com/Z7FKSct87a ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 7, 2024

O Tricolor é líder do Grupo B da Copa do Nordeste com 12 pontos conquistados em cinco jogos. No Campeonato Baiano a equipe também é a primeira colocada geral, com 19 pontos em nove partidas. Pela Copa do Brasil estreou com goleada na primeira fase sobre o Moto Clube por 4 a 0.

O time vem de cinco vitórias consecutivas desde a derrota no clássico diante do Vitória. Nesse período são 11 bolas na rede e apenas três sofridos.

Thaciano é o artilheiro e líder em participações em gols da equipe. O meia disputou 10 jogos, marcou quatro vezes e ainda distribuiu três assistências.

O Bahia volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Jequié pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.