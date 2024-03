Autor do gol de empate, Lucas Pitón celebra classificação do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco avançou na Copa do Brasil nesta quinta-feira. O time caricoa empatou por 3 a 3 com o Água Santa no tempo normal e superou os paulistas nos pênaltis.

O lateral esquerdo Lucas Pitón admitiu que o Vasco pecou no jogo, principalmente no segundo tempo, quando levou a virada do Água Santa.

"Nós fizemos um belo primeiro tempo. Mas uma desatenção nossa levamos o primeiro gol. No segundo tempo, voltamos querendo fazer o resultado e nos perdemos um pouco. Pude fazer o gol ali no final para ajudar", disse.

O VASCO DA GAMA ESTÁ CLASSIFICADO! ? Galdames

? Vegetti

? Lucas Piton Payet, Lucas Piton, Sforza e Vegetti converteram as cobranças de pênaltis. ?: Leandro Amorim | #VascoDaGama#VASxAGS#CopaDoBrasil2024 pic.twitter.com/jk72FltfFi ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 8, 2024

Piton destacou que a equipe não foi afetada pela confusão entre os bancos de reservas. Além disso, o lateral exaltou o gol marcado já nos acréscimos, que levou o jogo para os pênaltis.

"Teve a confusão do lado de fora, mas dentro permanecemos focados. Mas conseguimos a classificação, fazendo o primeiro gol em São Januário. É muito bom", declarou.

O Vasco acabou com uma sequência de duas eliminações seguidas nesta fase da Copa do Brasil, nos pênaltis.