Após classificação, Arthur Elias diz que Brasil ainda precisa de "correções"

A Seleção Brasileira feminina superou o México por 3 a 0 e garantiu a classificação para a grande decisão da Copa Ouro Concacaf, contra os Estados Unidos. Após o confronto desta quarta-feira, o treinador Arthur Elias se mostrou satisfeito com a atuação de sua equipe, mas admite que ainda precisa corrigir alguns pontos.

"Gostei do comportamento da equipe relativo ao nosso plano de jogo até uma parte do segundo tempo, quando, a partir de então, o México, uma equipe muito qualificada, conseguiu ter oportunidades mesmo com uma jogadora a menos. Isso nos serve de aprendizado e vamos fazer as correções", disse.

"Estamos mais consistentes a cada jogo, com mais dinâmica, mais eficiência, mais velocidade, fazendo gols importantes. A forma de jogar assumindo riscos se dá por que entendemos que há nisso benefícios", completou.

??????????! ?? Partiu final da Copa Ouro! VAAAI, BRASIL! pic.twitter.com/SIgpg9LgeG ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 7, 2024

Arthur Elias também relembrou que o principal objetivo do Brasil na Copa Ouro era arrumar a equipe para as Olimpíada de Paris. No entanto, como o time chegou à final, brigará com tudo pelo título.

"Vamos entrar em campo no último jogo para ser campeões. Precisamos ter uma mentalidade vencedora. Aqui na Copa Ouro estamos ganhando corpo e consistência. Só tomamos um gol em cinco jogos e tivemos muito mais chances de fazer gols do que os adversários", comentou

A decisão da Copa Ouro Concacaf entre Estados Unidos e Brasil acontecerá no próximo domingo, às 21h15 (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego.