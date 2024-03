São Paulo: No BID, André Silva torce por classificação para estrear

André Silva apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF hoje (7). Com isso, o jogador já não possui qualquer restrição para atuar profissionalmente pelo São Paulo, embora só possa ir a campo no Campeonato Paulista se o time se classificar para as quartas de final.

O Tricolor poderá efetuar quatro trocas na lista de inscritos do Paulistão se avançar ao mata-mata do torneio. O time comandado por Thiago Carpini precisa de uma vitória simples contra o Ituano, fora de casa, no próximo domingo, para confirmar a vaga na próxima fase sem depender de outros resultados.

O São Paulo é o primeiro clube de André Silva como profissional no futebol brasileiro. O atacante de 26 anos atuou por sete temporadas em Portugal e chega ao Tricolor para ser uma opção a Jonathan Calleri, mas podendo também atuar ao lado do atacante argentino por possuir características distintas.

André Silva começou a treinar com o elenco nesta semana, mas não precisará de muito tempo para ficar à disposição do técnico Thiago Carpini, já que vinha atuando regularmente em Portugal, onde a temporada já caminha para a sua reta decisiva.

Na atual temporada europeia, André Silva atuou em 28 partidas, marcou 13 gols e deu duas assistências, ajudando o Vitória de Guimarães a brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Português - o time é o atual quinto colocado e sonha em se classificar para uma das competições continentais.

Enquanto André Silva torcerá pela classificação do São Paulo às quartas de final do Campeonato Paulista para, enfim, ser inscrito na competição, Jonathan Calleri, suspenso na última rodada, voltará ao time titular domingo, contra o Ituano, em busca da vaga no mata-mata.