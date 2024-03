Ancelotti se diz inocente após pedido de prisão por fraude fiscal

Imagem: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que é inocente da acusação de fraude fiscal nos anos de 2014 e 2015. A Procuradoria de Madri pede quatro anos e nove meses de prisão para o italiano, que explicou o caso após o empate entre Real Madrid e RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

Essa é uma história antiga, que começou há oito anos, onde o Ministério Público acredita que eu era residente e eu acredito que não era um residente. Ancelotti, ao streaming espanhol Movistar +

Já paguei a multa, o dinheiro já está na promotoria. Os advogados estão discutindo para encontrar uma solução. Estou convencido de que sou inocente, que não era residente em 2015, eles [Ministério Público espanhol] acham que sim. Vamos ver o que o juiz decide.

O que aconteceu

Ancelotti é acusado de dois crimes contra a Fazenda Pública por não declarar rendimentos provenientes de seus direitos de imagem. Ele também omitiu nas suas declarações a titularidade de dois imóveis localizados fora da Espanha.

O treinador teria transferido seus direitos de imagem para entidades sem atividade real e domiciliadas fora de Espanha. A ação buscaria evitar o pagamento de impostos sobre esses rendimentos.

Mesmo que Ancelotti seja condenado, na prática, este tipo de caso nunca termina com prisão efetiva do acusado. Mesmo que não haja acordo com o Ministério Público, o pagamento antecipado da dívida implica uma redução da pena que permite a sua suspensão.