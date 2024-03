Vasco x Água Santa: veja informações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama entra em campo nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe carioca vai receber o Água Santa, de Diadema (SP), em São Januário, às 20 horas (de Brasília). A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

O Vasco chega com quatro vitórias consecutivas, sendo três pelo Estadual e uma pela Copa do Brasil, esta contra o Marcílio Dias-SC, na estreia. Entretanto, nas últimas duas temporadas (2022 e 2023), o Cruzmaltino caiu justamente na segunda fase, nos pênaltis, para o Juazeirense-BA e o ABC-RN, respectivamente.

Por outro lado, o Água Santa chegou até aqui ao eliminar o Jacupiense-BA, na Arena Barueri, com uma vitória de virada por 2 a 1. A campanha no Paulistão, entretanto, tem sido irregular. O time de Diadema ocupa a terceira posição no grupo B, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Como destaque, tem a vitória sobre o Bragantino, na primeira rodada. No entanto, o retrospecto recente é de dois fracassos consecutivos, contra São Bernardo e Novorizontino.

Para manter o bom momento, superar o tabu e chegar à terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Ramón Díaz contará com sua força máxima em campo. O volante Zé Gabriel, que foi ausência no domingo contra a Portuguesa-RJ por estar suspenso pelo terceiro amarelo, retorna no meio de campo vascaíno e deve ser a única novidade entre os onze iniciais. Por fim, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X ÁGUA SANTA-SP

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 7 de março de 2024



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS-Fifa)



Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VASCO: Leo Jardim, João Victor, Medel e Leo; PH, Zé Gabriel (Sforza), Galdames, Payet e Lucas Piton; Vegetti e Adson



Técnico: Ramón Díaz

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas, Artur, Roger Carvalho, Wálber e Gabriel Inocêncio; Igor Henrique, Cristiano e Luan Dias; Neilton, Júnior Todinho e Bruno Xavier



Técnico: Bruno Pivetti