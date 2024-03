Trio do Santos será julgado pelo TJD após reclamações contra arbitragem em derrota

O Santos foi denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Os dirigentes Alexandre Gallo e Leo, além de Clodoaldo, serão julgados na próxima segunda-feira devido a reclamações contra a arbitragem na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Os três foram incursos no artigo 258 do CBJD. Ou seja, "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código".

Gallo, Leo e Clodoaldo foram até o vestiário da arbitragem após a derrota de 1 a 0 para o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e protestaram contra os acréscimos dado pelo árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, que relatou o ocorrido na súmula.

"Informo que após o término da partida, o sr. Alexandre Tadeu Gallo, gerente de futebol do Santos, acompanhado dos srs. Leonardo Lourenço Bastos e Clodoaldo Tavares Santana, foram até o vestiário da arbitragem, e a principio fizeram elogios ao arbitro, porém na sequência questionaram e reclamaram sobre os acréscimos aplicados no segundo tempo da partida", escreveu.

Os dirigentes podem pegar de 15 a 180 dias de suspensão.

O Santos está na liderança do Grupo A do Paulistão, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.

O clube encara a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos, no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.