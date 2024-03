Técnico do Botafogo tem dúvida na escalação para pegar o RB Bragantino

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira contra o Reb Bull Bragantino. A partida é pela ida da terceira fase da Libertadores.

Para este jogo, o técnico Fabio Matias tem uma dúvida na escalação. Os volantes Danilo Barbosa e Gregore disputam uma vaga no meio.

Danilo vem sendo titular nos últimos jogos. No entanto, o recém-chegado vem agradando e pode iniciar o jogo. No restante, a escalação será a mesma que goleou o Aurora, da Bolívia, na última semana, no Nilton Santos.

Com isso, o Botafogo deve ir a campo com: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barboza (Gregore), Tchê Tchê e Carlos Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino.

A bola para o confronto vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A volta, por sua vez, está marcada para o mesmo horário, no próximo dia 13, em Bragança Paulista.