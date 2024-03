São Paulo se reapresenta no CT com novidade visando "decisão" contra o Ituano

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, após dois dias de folga. A atividade do dia contou com novidade. O atacante André Silva fez seu primeiro treino com o elenco tricolor, que se prepara para o jogo decisivo contra o Ituano, no próximo domingo, em Itu, pelo Campeonato Paulista.

André Silva tem 26 anos e defendia o Vitória de Guimarães, de Portugal, país onde jogou nas últimas sete temporadas, passando também por Rio Ave e Arouca. O atacante realizou um treino individualizado com os preparadores físicos, com e sem bola, e, posteriormente, se juntou aos novos companheiros para atividades técnicas e táticas. Ao fim dos trabalhos, foi apresentado como novo reforço do São Paulo.

O treino do São Paulo

A quarta-feira de trabalho começou com a exibição de um vídeo para o elenco nas dependências internas do CT da Barra Funda. Na sequência, os preparadores físicos comandaram um circuito de exercícios de força e explosão.

No gramado, o técnico Thiago Carpini dividiu o elenco em três times que se enfrentaram em dois pequenos espaços delimitados. O objetivo era trocar dez passes e passar a bola para a equipe que aguardava no outro quadrante.

Ainda houve uma atividade entre duas equipes com comportamentos táticos e a presença de um curinga.

Lesionados

Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda) e Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) realizaram trabalhos de transição com os preparadores físicos no gramado. Foi a primeira vez que o lateral direito participou desse tipo de atividade, ao contrário do meio-campista, que iniciou o processo na última semana.

Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) se limitaram a tratamento fisioterápico no Reffis Plus.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, dando sequência à preparação para o confronto decisivo contra o Ituano, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Para confirmar a classificação às quartas de final sem depender de outros resultados, basta ao Tricolor uma vitória simples sobre o Galo de Itu.