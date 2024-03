São Paulo: André Silva elogia Calleri, mas diz: 'Características distintas'

O São Paulo apresentou na tarde de hoje (6), no CT da Barra Funda, o centroavante André Silva como novo reforço para a temporada. Ele assinou até o final de 2027 e disse que suas características são diferentes das do centroavante Calleri. O Tricolor estava no mercado por um reserva para o argentino.

Mais armas para Carpini. "Calleri é um centroavante de muita qualidade. É um cara que admiro. Somos de características diferentes. Sou um cara que gosta de procurar jogo, fazer movimentos de profundidade. Isso traz mais armas para aquilo que o Carpini vai precisar."

Família pesou. "Nasci em Taboão da Serra, mas eu cresci no Capão Redondo. Me sinto em casa. Minha família estar em São Paulo é algo significativo para mim. Fui muito cedo para Portugal, é um povo fantástico que me recebeu muito bem. Fui muito feliz lá. Mas é um sonho voltar e dividir isso com a minha família. Sou um cara muito família, estou sempre com eles".

Confira outras respostas de André Silva em entrevista coletiva:

Chegada

Agradecer a confiança e esforço do São Paulo. Tive outros convites, mas desde o início que soube do interesse do São Paulo sinalizei que gostaria de vir. Esforços foram feitos e estou feliz de estar aqui. Quanto a preparação, venho me preparando com o elenco para ajudar o plantel. André chega para tornar a frente de ataque e o São Paulo cada vez mais forte.

Referências

Sim, eu passei sete anos e meio em Portugal, sempre me preparando para voltar ao meu país. Era um sonho que tinha jogar o Brasileirão além de vestir a camisa do São Paulo. Chego com bastante gana de fazer dar certo. Referências no futebol brasileiro é o Luís Fabiano que faz muito aquilo que eu gosto que é fazer gol.

Quando pode jogar

Venho de seis meses de competição, estou bem. Pessoal tem feito uns ajustes, mas se precisar de mim já estou disponível. Referente aos gols, todo atleta gosta de jogo grande, movimentado. Sou mais um a gostar desses jogos.

Maior lembrança SPFC

São Paulo campeão da Libertadores, acompanhei bastante durante esse tempo, no último título. É um grande clube, é um desafio estar aqui. Representar esse clube vai ser uma responsabilidade enorme. É um grupo trabalhador, de qualidade. Dei um salto na minha carreira para fazer parte desse plantel.

Posição

Ainda não tivemos esse tempo, mas teremos. Agora é me preparar para quando professor precisar estar pronto. Jogo de 9, segundo avançado, isso ajuda.

Número 17

Vão sempre ver o André com o final da camisa sempre 7, é uma particularidade minha e da minha mãe, gostamos muito do número 7. Faço sempre essa escolha. É algo que está sempre dentro de mim, é o número da eternidade. Expectativa é muito alta, o MorumBIS é um estádio fantástico, onde a torcida são-paulina faz uma festa incrível, senti o calor da torcida, toda aquela festa depois do gol. Mas tudo no tempo certo para fazer essa estreia com eles lá.

Dentro de campo

Esse comportamento foi trabalhado. Tenho que admitir que Portugal me deu essa bagagem. Dentro de campo sou um jogador que gosto de pensar, de observar. Sou mais frio dentro de campo.

O que traz da Europa

Futebol europeu dá muita qualidade e inteligência para entender o jogo. Trago uma capacidade de domínio que o futebol europeu dá, de pensar o jogo, de movimentar bem, não para cansar, mas para afetar o jogo e trazer ferramentas para o professor Carpini.

