Santos faz treino tático e de bola parada visando Inter de Limeira; Giuliano fica na academia

O Santos segue a sua preparação para enfrentar a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o técnico Fábio Carille comandou um treino tático e de bolas paradas.

Para este jogo, o comandante deve poupar o lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca. Ambos estão pendurados e, caso recebam mais um amarelo, não poderão atuar nas quartas de final, contra a Portuguesa.

Giuliano também deve seguir de fora. O meia segue tratando uma lesão na panturrilha esquerda e ficou apenas na parte interna do CT Rei Pelé nesta manhã. A comissão técnica trabalha para deixá-lo 100% para o mata-mata do Estadual.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. O time encara a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.