Santos encontra mais dificuldade, mas corre por reforços antes da Série B

O Santos está de olho no mercado da bola para contratar mais jogadores e se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, no entanto, vem enfrentando mais dificuldades em relação ao começo do ano.

O presidente Marcelo Teixeira falou nesta terça-feira sobre a procura por novos nomes. Ele destacou a chance de alguns meninos da base serem inscritos no mata-mata do Campeonato Paulista.

"O Santos monitora o mercado, que não tem muitas opções, diferente de dezembro. Hoje é preciso Sempre há uma dificuldade. Mas estamos monitorando. Temos que aguardar os monitoramentos que o Departamento de Futebol está fazendo. Não queremos criar expectativa. O Santos pode inscrever alguns atletas da base que estão treinando muito bem também", disse.

O Santos anunciou 14 contratações para 2024. Chegaram o meia Giuliano, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, o atacante Willian Bigode, o meia Otero, o volante João Schmidt, o atacante Marcelinho, o volante Diego Pituca, o atacante Guilherme, o meia Cazares, o atacante Pedrinho e o goleiro Gabriel Brazão.

Apesar do alto número, a análise interna da diretoria e comissão técnica é de que é necessário mais. Recentemente, Carille afirmou que devem chegar mais três nomes para o grupo após o Paulistão.

O Santos, contudo, pode sofrer um novo transfer ban da Fifa caso não quite a sua dívida com o Krasnodar, da Rússia, até o final de março. O Alvinegro Praiano deve cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual) pela contratação de Christian Cueva.