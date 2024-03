Santo André faz grande promoção nos ingressos para partida decisiva diante da Ponte Preta

Nesta quarta-feira, o Santo André anunciou uma grande promoção nos ingressos para a partida decisiva no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta, pela 12ª e última rodada da primeira fase da competição. Trata-se da entrada gratuita para aqueles que forem ao Estádio Bruno José Daniel vestindo a camisa do clube.

No entanto, equipe paulista comunicou que será possível adquirir apenas um ingresso por CPF.

O Santo André não faz um bom Campeonato Paulista e, atualmente, apresenta a pior campanha entre os 16 times, ocupando a última colocação no Grupo A e na classificação geral, com apenas cinco pontos conquistados nas 11 partidas disputadas até aqui (cinco empates e seis derrotas).

Para evitar o rebaixamento, o Ramalhão precisará vencer a sua primeira na competição e torcer por um tropeço do Ituano e do Guarani.

A partida diante da Ponte Preta acontece no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.