Renato Augusto, David Luiz... Brasileiro tem seleção de craques na reserva

Copa do Mundo, Liga dos Campeões, títulos coletivos e individuais são alguns dos argumentos de grandes jogadores que povoam o futebol brasileiro. Mas todo cartaz ao longo da carreira não garante titularidade, tanto que há uma 'seleção' que hoje amarga a reserva em seus times, que se preparam para o início do Brasileirão.

Dream Team no banco

A reportagem do UOL separou uma escalação de jogadores com status nacional e muitas vezes internacional que atualmente são reservas.

Atletas com boas passagens pela Europa, como David Luiz, jogadores de Copa do Mundo, como Renato Augusto e Gabriel Mercado, estrelas conhecidas mundialmente, como James Rodríguez ou ídolos de multidões, como Gabigol. Todos vivem hoje a realidade de lutar por espaço.

Qual deles caberia no seu time? Essa escalação brigaria pelo que no Brasileirão? Confira!

Seleção de reservas

Marcelo Lomba - Goleiro do Palmeiras, Lomba é suplente de Weverton. Em 2018, foi eleito melhor goleiro do Brasileirão, fora já ter conquistado o campeonato e a Recopa.

Pumita Rodríguez - Lateral-direito do Vasco, Pumita perdeu espaço para Paulo Henrique no time titular. O uruguaio esteve na última Copa do Mundo com sua seleção, além de ter destaque no país.

Gabriel Mercado - Campeão da Libertadores, da Recopa, autor de um gol e uma assistência na Copa do Mundo de 2018 pela seleção argentina, Mercado é hoje reserva na zaga do Inter. Vitão e Robert Renan costumam ser usados com mais frequência por Eduardo Coudet.

David Luiz - Arsenal, PSG, Chelsea, títulos da Libertadores, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, presença na Copa do Mundo com a seleção brasileira, tudo isso está no currículo de David Luiz. Mas hoje ele é reserva no Flamengo.

Viña - Matías Viña chegou há pouco no Flamengo e tem passagens por Roma (ITA), Sassuolo (ITA) e Bournemouth (ING) na Europa. Mas bom desempenho no Brasil pelo Palmeiras ou a presença na última Copa do Mundo com a seleção uruguaia ainda não foram suficientes para desbancar Ayrton Lucas no time de Tite.

Bruno Henrique - Ex-Palmeiras, Bruno Henrique chegou ao Inter no ano passado quando deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Mesmo com um bom início de ano, ele é reserva de Mauricio atuando como meio-campista pela direita. No setor de marcação o titular é Aránguiz.

Renato Augusto - Depois de deixar o Corinthians, Renato Augusto foi para o Fluminense na expectativa de ser protagonista da equipe. No entanto, ainda não conseguiu garantir seu posto com Fernando Diniz.

Douglas Costa - A exemplo de Renato Augusto, Douglas Costa esteve na Copa do Mundo de 2018 defendendo a seleção brasileira. Ele passou por grandes clubes na Europa, como Bayern de Munique e Juventus, mas ainda não conquistou lugar nos 11 iniciais do Fluminense.

James Rodríguez - Craque reconhecido mundialmente, James esteve em duas Copas do Mundo pela seleção da Colômbia. Sua passagem pelo São Paulo, porém, não tem sido tranquila. Entre idas e vindas, quase deixou o clube e ainda não virou titular com Thiago Carpini.

Gabigol - Autor do gol do título da Libertadores de 2019, com mais de 100 gols marcados pelo Flamengo, Gabigol hoje é reserva no time. Ídolo de milhares de torcedores, ele segue disputando espaço no time de Tite.

Rony - Peça fundamental nas conquistas recentes do Palmeiras, Rony perdeu espaço com Abel Ferreira. Hoje é suplente do ataque que tem Flaco López e Endrick.