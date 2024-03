Real Madrid x RB Leipzig: prováveis escalações e onde assistir à Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Real Madrid recebe o RB Leipzig pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol venceu na ida por 1 a 0. A bola vai rolar a partir das 17 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva no streaming MAX.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Real Madrid: três vitórias e dois empates.

RB Leipzig: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rudiger e Ferland Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos e Bellingham; Rodrygo e Vinícius Júnior.



Técnico: Carlo Ancelotti.

RB Leipzig: Gulácsi; Henrichs, Orbán, Lukeba e Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager e Xavi Simons; Openda e Sesko.



Técnico: Marco Rose.

Arbitragem

O árbitro do jogo será Davide Massa e seus assistentes serão Filippo Meli e Stefano Alassio. Massimiliano Irrati vai estar no comando do VAR.