Qualificada para Paris, Viviane Lyra participará do Sul-Americano de Marcha

A carioca Viviane Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) está entre as grandes favoritas na disputa da prova dos 35 km do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, que será realizado neste domingo, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife. O evento será transmitido ao vivo pela TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Quarta colocada nos 35 Km do Mundial de Budapeste, na Hungria, em agosto, com a marca de 2:44:40 e qualificada para os Jogos Olímpicos de Paris nos 20 km, Viviane sempre gostou das provas mais longas, embora seja a atual campeã dos 20 km da Copa Brasil de Marcha Atlética, realizada no dia 12 de fevereiro, em Vitória, no Espírito Santo.

"Eu sempre gostei das distâncias mais longas (50 km e 35 km) e como estamos no início de temporada, com bastante volume de treino, decidimos disputar os 35 km, também como parte da preparação já que ajuda bastante a melhorar as provas mais curtas. Somar volume e resiliência, numa prova onde haverá um grande adversário: o clima", comentou Viviane que é recordista brasileira dos 35 km, com o tempo do Mundial de Budapeste, e dos 50 km, com 4:22:46, alcançado no Pan de Lima, no ano de 2019.

"Estamos realizando a preparação no Rio de Janeiro, na Comissão de Desportos da Aeronáutica, com clima e umidade parecidos com as que encontraremos em Recife. Utilizo também as instalações do Time Brasil, do COB", observou a atleta de 30 anos. "É muito importante alinhar os treinos também com os profissionais da preparação física e área médica, realizando a ação de massoterapia como uma das estratégias de recuperação."

Campeã pan-americana de marcha dos 35 km, em Manágua, na Nicarágua, no ano passado, ela tem como objetivo representar o Brasil no Mundial por Equipes, marcado para Antalya, na Turquia, no dia 21 de abril.

"Ainda não sabemos em qual prova, já que dependemos da definição dos critérios dos organizadores, mas gostaria muito de disputar o revezamento misto de maratona e brigar por mais uma vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Paris", disse a marchadora, que ganhou a medalha de bronze no Pan de Santiago nessa prova ao lado do brasiliense Caio Bonfim.

Caio Bonfim e Viviane Lyra conquistam Copa Brasil de Marcha Atlética https://t.co/T8yNo40RKy ? Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) February 18, 2024

Após o Sul-Americano, Viviane parte para três semanas de treinos na altitude de Bogotá (COL). Em seguida, segue para a Europa para competir em Podebrady, na República Checa, no dia 6 de abril. A competição é válida pelo circuito ouro de marcha atlética da World Athletics.

O Brasil participará da competição deste domingo com 30 atletas, sendo 15 mulheres e 15 homens, equipe completa. O Sul-Americano é importante, visto que conta pontos para o Ranking Olímpico e é oportunidade de os brasileiros melhorem as suas colocações no Ranking Mundial, critério de convocação da seleção para o Mundial de Marcha Atlética por Equipes.

PROGRAMA-HORÁRIO (de Brasília)

6h - 35 km Feminino



6h - 35 km Masculino



6h15 - 20 km Feminino



6h20 - 20 km Masculino



7h45 - 10 km Feminino Sub-20



7h55 - 10 km Masculino Sub-20



8h10 - 10 km Masculino Sub-18



8h30 - 5 km Feminino Sub-18