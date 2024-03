PVC: Palmeiras diz que Casares mudou comportamento quando virou campeão

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira como o Palmeiras enxerga nos bastidores a subida de tom de Julio Casares, presidente do São Paulo, após o Choque-Rei.

A compreensão no Allianz Parque é que Casares mudou de comportamento quando passou a ser campeão, segundo PVC.

Esse episódio vai deixar marca na relação dos dois clubes e você carrega isso para a relação comercial, que é a Libra também. O que se diz dentro do Allianz Parque, o que se fala dentro do Palmeiras e que a Leila não falou porque a Leila teve elegância ontem, e aí é informação, não é minha opinião, é que o Julio Casares tinha um comportamento quando não ganhava títulos e que passou a ter outro comportamento quando passou a ganhar títulos. Isso está causando incômodo no Palmeiras. Isso causa também uma percepção dentro do Palmeiras de que o Julio Casares tenta assumir uma posição de protagonismo no futebol brasileiro dentro da Libra. Isso vai gerar ruído de comunicação, mas o ruído de comunicação de Palmeiras e São Paulo não quebra a estrutura da Libra. O que quebra a estrutura da Libra é se o Corinthians anunciar a saída, como provavelmente acontecerá nos próximos dias. PVC

