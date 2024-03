Promotor de Justiça esclarece condenações a ex-dirigentes do Internacional

Na última terça-feira (5), o ex-presidente do Internacional, Vitorio Piffero, e o ex-vice de Finanças, Pedro Alfatto, foram condenados por irregularidades durante a gestão no Colorado. Flávio Duarte, promotor de Justiça do caso, falou sobre o tema nesta quarta-feira.

De acordo com ele, a sentença foi clara em relação aos crimes cometidos e o julgamento também pode ter um caráter pedagógico.

"Quem teve acesso à sentença percebeu que não é fruto da imaginação de ninguém, indicando que determinadas pessoas praticaram determinados crimes", afirmou em entrevista à Rádio Grenal.

"A gente acredita que determinadas investigações devem ter um caráter pedagógico", completou o promotor.

????? ????????! ?? O duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil entre Nova Iguaçu e o Clube do Povo, marcado para quarta-feira (13), às 20h, será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. ??? ??? ???? ?????, ????????! ?? pic.twitter.com/wDkTRenf63 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 5, 2024

"Essa questão de como será o eventual ressarcimento é basicamente conduzida pelo clube, por meio dos advogados", disse.

Piffero e Alfatto estiveram à frente do Colorado entre os anos de 2015 e 2016, ano em que a equipe amargou a queda para a Série B. Após irregularidades apontadas nas contas no período, o Conselho Fiscal abriu processo que, posteriormente, resultou na investigação.

Como o julgamento recente foi o carro chefe, outros processos referentes ainda estão em andamento, garante o promotor.

"Os processos relacionados ao núcleo de futebol, jurídico, agências de viagens e outros processos relacionados aos diretores da época vão vir em seguida", finalizou.

Alfatto recebeu uma pena de 19 anos e oito meses, em regime inicialmente semiaberto. Já Piffero teve a sentença de 10 anos e seis meses de prisão, em regime inicialmente fechado.