Prefeito do Rio dá prazo para projeto de São Januário ser votado na Câmara

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após reunião com o presidente do Vasco, Pedrinho, e com o vereador Alexandre Isquierdo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu que o projeto de modernização de São Januário está pronto para ser apresentado na Câmara dos Vereadores e deverá ser votado em 30 a 45 dias.

O que aconteceu

O que será colocado em votação é o potencial construtivo do estádio. A ideia é transferir o de São Januário para outras regiões da cidade, com o Vasco tendo o direito de vendê-lo no mercado e utilizar os recursos para financiar a reforma.

Potencial construtivo é a autorização dada pelo município para construção acima do permitido pelo zoneamento em determinado terreno. Ou seja, é um acréscimo ao direito de construir, que possibilita aumentar o número de pavimentos e/ou a área de construção.

No caso do Vasco, Paes transferiu o potencial construtivo de São Januário para regiões do bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e da Avenida Brasil. Uma vez aprovado, a Câmara apontará quais os pontos específicos destes locais que podem receber o potencial.

Eduardo Paes garante que há uma grande quantidade de vereadores vascaínos dispostos a dar celeridade ao processo. O Vasco pretende estar com toda a burocracia pronta até o fim de 2024 para dar início as obras.

"O projeto está pronto para ser votado na Câmara. Tudo dando certo, claro que uma pressãozinha nos vereadores nunca é demais, mas daqui a uns 30, 45 dias a Câmara vai deliberar sobre isso", disse o vascaíno Eduardo Paes, complementando:

Independente de ser vascaíno ou não, é um patrimônio do Rio de Janeiro. Todos os clubes, grandes e menores do Rio, são patrimônios da cidade. É muito importante para o futebol carioca São Januário, que é o melhor estádio do Brasil [risos]. Que fique ainda melhor

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

ATENÇÃO



Vasco já tem compradores do potencial construtivo

O clube fez uma prospecção de mercado e identificou três potenciais compradores, que caso executem a operação futuramente, garantirão os recursos necessários para o financiamento da obra de ampliação e modernização de São Januário.

A situação ainda está no campo de possibilidade, pois o projeto de lei assinado por Paes ainda precisa ter o tal crivo da Câmara dos Vereadores. Será com essa chancela do órgão que o potencial construtivo passará a valer.

O UOL apurou que três empresas estão dispostas a comprar: uma famosa rede de hospitais, uma construtora e um fundo imobiliário. O Vasco calcula arrecadar cerca de R$ 500 milhões com a venda.

A Prefeitura obriga o Vasco a aplicar 100% dos recursos arrecadados na reforma de São Januário.