Pedro Raul comenta vaidade e diz que não se incomoda por ser bonito; veja

Do UOL, em São Paulo

O atacante Pedro Raul, do Corinthians, não considera que ser galã é um problema (assista acima).

O que aconteceu

O reforço alvinegro disse que não se incomoda por ser considerado bonito. O jogador de 27 anos participou de um bate-papo descontraído com a Corinthians TV sobre assuntos fora do futebol.

Pedro Raul acrescentou que está solteiro e que "não é largado", ao ser questionado sobre ser vaidoso. Ele brincou que não é como alguns colegas do time que "vão de pijama" até o CT, mas ponderou que também não chega ao nível de arrumação de Paulinho.