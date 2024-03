Paulinho treina integralmente com elenco do Corinthians e se aproxima de retorno; confira

O volante Paulinho vem treinando integralmente com o elenco do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava. O atleta se recuperou de uma lesão ligamentar no joelho e está próximo de voltar aos gramados.

A tendência é que Paulinho ainda não esteja disponível para o jogo contra o Água Santa, neste próximo domingo, pois ainda não está no ritmo ideal para entrar em campo. O jogador ficou "parado" por cerca de oito meses e busca se recondicionar da melhor maneira para ajudar a equipe de António Oliveira.

No início do ano, Paulinho renovou seu contrato com o Corinthians até 30 de junho, por conta da lesão. A permanência do jogador no plantel para a sequência da temporada vai depender de sua resposta nos jogos e treinamentos. Alguns veteranos deixaram o Timão no início do ano, como Gil, Renato Augusto e Giuliano.

Na última temporada, até se lesionar, o volante somou 19 jogos (cinco como titular), com dois gols marcados. Em 2022, o jogador já havia sofrido com lesão de ligamento no primeiro semestre, que o tirou dos gramados por quase um ano.

O volante de 35 anos se machucou no dia 24 de maio de 2023, durante o empate em 0 a 0 com o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O atleta vinha se consolidando como primeiro volante sob o comando de Vanderlei Luxemburgo no período em questão.