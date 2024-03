Palmeiras decide não contratar substituto e promove três profissionais para o lugar de Cícero Souza; veja quem são

O Palmeiras já definiu quem será o substituto de Cícero Souza, ex-gerente de futebol do clube e novo gerente técnico geral de seleções da CBF. A diretoria decidiu não ir ao mercado para repor a perda e irá reestruturar o departamento promovendo três profissionais que já trabalhavam na Academia de Futebol.

A partir de agora, a função do gerente de futebol será desmembrada em três pessoas, cada uma delas com atribuições específicas. O cargo será dividido entre Luís Gustavo Andrade, Leonardo Piffer e Leonardo Holanda.

Luís, atual supervisor administrativo do Alviverde, será o responsável por cuidar dos processos no CT, comunicando-se entre setores como o departamento médico (Núcleo de Saúde e Performance), a comissão técnica e também a área de marketing.

Já Leonardo, que atuava como gerente jurídico e participava do processo burocrático de transações, ficará na área de negócios. Por fim, Leonardo, supervisor de logística, passará a cuidar da parte operacional do departamento, virando responsável por processos tanto na Academia de Futebol como no Allianz Parque.

Já os antigos cargos exercidos pelos três funcionários também serão preenchidos por profissionais que já estavam no clube, só mudando de função.

Cícero Souza, que estava no Palmeiras desde 2015, deixou o Verdão e se juntou à CBF nesta semana. Ele foi indicado pelo coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, que saiu do Atlético-MG para trabalhar com Dorival.

Aos 49 anos, Cícero foi anunciado pela CBF nesta última terça-feira. O departamento de futebol do Palmeiras seguirá sendo chefiado por Anderson Barros, enquanto João Paulo Sampaio continua como coordenador da base.