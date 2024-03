Palmeiras fica com 'gosto amargo' nos grandes testes do ano até aqui

Do UOL, em São Paulo

Os clássicos contra Corinthians e São Paulo em 2024, os principais testes do Palmeiras até aqui no ano, deixaram o palmeirense com "gosto amargo".

Desempenhos em clássicos

O Palmeiras cedeu o empate ao Corinthians após estar vencendo por 2 a 0 e com dois jogadores a mais. Os dois gols alvinegros saíram no fim da partida, e o goleiro Weverton foi cobrado por uma falha na cobrança de falta de Garro.

Pela Supercopa, o Alviverde acumulou chances contra o São Paulo, não marcou e acabou derrotado nos pênaltis. Na ocasião, inclusive, Abel Ferreira cobrou "eficácia" do ataque alviverde.

Já no clássico pelo Paulistão, o Palmeiras teve dificuldades para criar e se desvencilhar da marcação do São Paulo. O empate, no entanto, ficou marcado pelas polêmicas de arbitragem, "veto" à coletiva de Abel Ferreira e rugas entre diretorias.

Contra o Santos, aí sim vitória do Palmeiras. O time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1 com autoridade.

Prass tranquiliza e não vê motivo para desconfiança

Para Fernando Prass, ex-goleiro e atual comentarista da ESPN, não há motivo para desconfianças mesmo com o desempenho irregular nos clássicos.

Eu sou muito reticente a dar opinião quando falam assim, o torcedor fala. Que torcedor? Até porque, cara, se tu for ver, qual o time no Brasil que o torcedor está satisfeito? O torcedor sempre tem no imaginário dele que o time pode render mais, que pode dar show Fernando Prass, ao UOL

Eu acho que o torcedor do Palmeiras está mais do que satisfeito com o que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, mas isso não deixa o torcedor deixar de achar que o Palmeiras tem que continuar ganhando. O torcedor está satisfeito pelo número de títulos. Fernando Prass

Eu não tenho essa percepção de que o torcedor anda desconfiado. Acho que pelo contrário. Se tem um time que o torcedor não pode desconfiar, é o Palmeiras, por tudo o que fez, pelas demonstrações que dá de recuperação, de se reinventar, de se tornar mais forte, com perda de jogadores, enfim, um monte de problemas. Fernando Prass

Campanha no Paulistão

O Palmeiras está invicto e já classificado para as quartas de final. O clube luta para garantir a melhor campanha geral.

O time de Abel Ferreira não perdeu clássicos. Empatou com Corinthians e São Paulo e venceu o Santos, repetindo o desempenho do ano passado.

O Alviverde tem o melhor ataque da competição, mas a defesa ligou alerta. O clube sofreu nove gols em 11 jogos.

O clube terá pela frente Ponte Preta ou Água Santa nas quartas. A última rodada da fase de grupos acontece neste fim de semana.