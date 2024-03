Palmeiras assina primeiro contrato com irmão de Naves, nova joia da base

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras assinou o primeiro contrato de formação do meio-campista Ruan Pablo, irmão do zagueiro Kaiky Naves — já integrado ao elenco principal do Alviverde.

O que aconteceu

Ruan Pablo completou 14 anos no dia 14 de fevereiro, e no final do mês acertou seu vínculo. A Lei Pelé permite a relação contratual para atletas maiores de 14 anos.

Antes de assinar com o Palmeiras, o estafe de Ruan foi procurado por Athletico-PR, Cruzeiro, Santos e São Paulo. No entanto, o atleta optou por seguir no Alviverde por já estar totalmente ambientado ao clube.

Palmeiras vê semelhança entre Naves e Ruan pela polivalência. Naves atua como zagueiro e volante, e Ruan Pablo também. O jovem de 14 anos é considerado muito forte e alto para a idade, e sobra muito fisicamente na comparação com outros jogadores de sua idade. Ele se destaca pelo alto número de gols de cabeça.

Ruan chegou ao Alviverde como zagueiro, mas já atuou como meio-campista e atacante. Na temporada passada foi o camisa 5 e capitão do time sub-13. Ele tem 1,80m e é canhoto.

No início da formação de seus atletas, o Palmeiras opta por não deixá-los com uma posição fixo. Um jogador precisa jogar em três posições diferentes, e em todas Ruan chamou atenção.

Em novembro do ano passado, o Palmeiras venceu o São Paulo na final do Campeonato Paulista sub-13 e foi Ruan Pablo quem levantou a taça.

Ruan Pablo e Kaiky Naves são irmãos e estão juntos no Palmeiras Imagem: Arquivo pessoal

Base forte

Em janeiro, o Palmeiras inscreveu 30 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista, doze são formados na Academia de Futebol. A ideia do clube é formar atletas para não ter grandes gastos em contratações no futuro.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.