Novo reforço do São Paulo, André Silva se vê diferente de Calleri e tem Luís Fabiano como referência

O São Paulo apresentou na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, seu mais novo reforço para a temporada de 2024: André Silva. O atacante de 26 anos fechou com o Tricolor até o fim de 2027 e chega ao clube para ser uma opção a Jonathan Calleri.

Em sua primeira entrevista como atleta são-paulino, André Silva falou sobre seu concorrente por posição e acredita possuir características diferentes, permitindo que ele possa, inclusive, atuar ao lado de Calleri.

"Calleri é um centroavante de muita qualidade. É um cara que admiro. Somos de características diferentes. Sou um cara que gosta de procurar jogo, fazer movimentos de profundidade. Isso traz mais armas para aquilo que o Carpini vai precisar", comentou André Silva.

De fato, o atacante do São Paulo se caracteriza por ser mais móvel, saindo da área com frequência para contribuir na construção das jogadas. Ele também pode atuar como "camisa 9", mais fixo, mas não necessariamente como Calleri.

Recém-chegado ao São Paulo, André Silva, aos poucos, vai conhecendo seus companheiros e mostrando ao técnico Thiago Carpini onde pode agregar mais ao sistema ofensivo da equipe. O camisa 17 tricolor tem Luís Fabiano como inspiração para, quem sabe, trilhar um caminho tão vitorioso quanto o de sua referência.

"Minha referência é o Luis Fabiano, que fazia muito aquilo que eu gosto, que é fazer gol. Então, ele é minha referência", revelou.

André Silva também era desejo do Vasco da Gama, que tentou fazer de tudo para vencer a concorrência do São Paulo. O jogador, porém, tinha claro o seu destino. Não escolher o Tricolor nunca foi opção.

"Sim, tive outros convites, mas desde o inicio, quando soube o interesse do São Paulo, era o clube que sinalizei que gostaria de vir. Todos os esforços foram feitos e estou muito feliz de estar aqui. Venho me preparando com o elenco para tentar chegar mais forte e ajudar o plantel. Não há desculpas. O André que chega é para tornar a linha de ataque, o São Paulo, cada vez mais forte", afirmou.

André Silva atuou durante toda a sua carreira profissional no futebol português, passando por Rio Ave, Arouva e, mais recentemente, Vitória de Guimarães. O atacante vinha sendo monitorado pelo São Paulo há tempo, e agora, enfim, o negócio pôde ser concluído.

"Passei 7 anos e meio em Portugal. Sempre me preparando para poder voltar ao meu país, era um sonho que eu tinha jogar o Campeonato Brasileiro. Me preparei durante todo esse tempo e chego agora com bastante gana para poder fazer o projeto dar certo", concluiu.