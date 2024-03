Ministério Público da Espanha pede prisão de Ancelotti por fraude fiscal

O Ministério Público da Espanha entrou com um pedido para a prisão do técnico Carlo Ancelotti por quatro anos e nove meses, nesta quarta-feira. O comandante do Real Madrid está sendo acusado de fraude à Fazenda no valor de 1 milhão de euros.

A acusação é que, apesar de se declarar residente fiscal na Espanha e o seu domicílio ser na capital do país, escondeu rendimentos referentes à exploração dos seus direitos de imagem que transferiu para outras entidades.

De acordo com a denúncia, Ancelotti assinou um contrato em 4 de julho de 2013 como técnico do Real Madrid que, além do desempenho, tinha como remuneração proveniente a transmissão de direitos de imagens ao clube.

Ainda é citado que ele estabeleceu residência em julho de 2013 em Madri e mesmo com a demissão em 2015, alugou a casa até outubro de 2015. A Espanha, então, seria o seu principal centro de relações pessoais e econômicas no período.

Com o objetivo de ocultar os ganhos com a sua imagem do clube espanhol e com outras marcas para eventos, o italiano teria simulado transferências para entidades sem atividade real.

Em 2013, Ancelotti assinou contrato cedendo seus direitos para a Vapia Limited por um período de dez anos por 25 milhões de euros, o que foi confirmado pela empresa um dia depois. Posteriormente, o acerto foi reduzido para três anos e 1 milhão de euros.