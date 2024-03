Miguelito começa processo de integração ao elenco profissional do Santos

O Santos conta, a partir desta semana, com uma novidade nos treinamentos. O jovem Miguelito começou a ser integrado ao elenco profissional.

O meia passou por um breve período de férias após viajar ao Catar para a disputa de Copa da Igualdade e se apresentou na última terça-feira para uma bateria de exames. Nesta quarta, foi ao gramado do CT Rei Pelé, mas ainda não se uniu ao restante do grupo.

Miguelito fez um trabalho leve, para começar a entrar no ritmo. A tendência é que ele vá aprimorando a parte física nos próximos dias para, aí sim, começar a treinar firme com o elenco.

O meia é uma das grandes promessas do Alvinegro Praiano e ainda tenta se firmar no time de cima. Ele soma sete partidas e ainda não marcou gols e nem deu assistências.

Já no sub-20, Miguelito vem se destacando. Em seis aparições neste ano, foram quatro bolas na rede e quatro passes para tentos. Em 2022, ele foi peça importante no título do Campeonato Paulista da categoria.

O boliviano pode ganhar destaque com Carille, que ainda busca meias de criação. Giuliano está afastado por lesão na panturrilha e Cazares ainda tenta se firmar. Miguelito não está inscrito para a fase de grupos do Paulistão, mas pode pintar na lista para o mata-mata.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. O time encara a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.