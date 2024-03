City resolve cedo com lambança do Copenhagen e vai às quartas da Champions

O Manchester City passeou, venceu o Copenhagen por 3 a 1 com direito a frangaço no Etihad e avançou sem dificuldade às quartas de final da Liga dos Campeões, com 6 a 2 no placar agregado.

Akanji, Julian Álvarez e Haaland marcaram para os atuais campeões da Champions na partida. Já El Younoussi descontou para o time dinamarquês. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo.

O segundo gol do time da casa saiu em falha grotesca do goleiro adversário. Grabara furou ao tentar segurar um chute de Álvarez e viu o City abrir 2 a 0 com dez minutos de jogo.

O adversário da próxima fase virá via sorteio, que será realizado no dia 15 de março. Outros quatro duelos das oitavas serão definidos na semana que vem.

O City volta a campo no domingo para o clássico contra o Liverpool, no Anfield, pela 28ª rodada do Inglês. O Copenhagen também joga no domingo, contra o Lyngby, pelo campeonato local.

Como foi o jogo

O City atropelou no início e encaminhou a vitória nos minutos iniciais. O Copenhagen até descontou, mas levou o terceiro pouco antes do intervalo e freou qualquer tentativa de reação.

Com o placar praticamente resolvido, o jogo foi morno na etapa final. O time da casa administrou a vantagem, mas também cedeu chances ao adversário, que pararam em Ederson e no travessão. Matheus Nunes teve uma lesão feia no dedo e precisou ser substituído.

Gols

1x0: Aos 4' minutos de jogo, Julian Álvarez cobrou escanteio pela direita, Akanji se antecipou no primeiro pau e desviou de primeira. A bola foi parar no ângulo.

2x0: Aos 9', Álvarez fica com a sobra após escanteio cobrado por ele mesmo e, na lateral da área, chute direto para o gol. O goleiro Grabara, no entanto, não conseguiu segurar a bola e aceitou um frango incrível.

2x1: Aos 29', Elyounoussi puxou contra-ataque fatal. Ele avançou pelo campo, tabelou com Óskarsson na entrada da área, que devolveu de calcanhar, e bateu colocado para descontar.

3x1: Aos 47', Haaland foi lançado na área, dominou tirando e dois e bateu rasteiro, deslocando o goleiro, para ampliar.