Luan se despede do elenco do São Paulo após aceitar proposta do Vitória

Luan se despediu do elenco do São Paulo nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, antes de embarcar para Salvador, onde defenderá o Vitória, da Bahia, por empréstimo, até o fim da atual temporada.

O volante aceitou a proposta de empréstimo feita pelo Vitória em busca de mais minutos de jogo, já que não vinha sendo utilizado pelo técnico Thiago Carpini e tampouco pelo seu antecessor, Dorival Júnior, no São Paulo.

Luan não teve sucesso em recuperar seu espaço no Tricolor desde que sofreu uma grave lesão em 2021, logo no primeiro treinamento de Rogério Ceni à frente da equipe. Desde então, o volante passou a tratar uma avulsão tendínea de adutor esquerdo, que é quando o músculo da região se descola do osso.

Inicialmente foi determinado que Luan seguiria tratamento convencional, se limitando a trabalhos fisioterápicos, porém, após alguns meses, houve a necessidade de cirurgia devido a sequelas no processo de recuperação que limitavam seus movimentos.

Luan há tempos tem dificuldade de atuar com a mesma intensidade de seus companheiros. No Vitória, o volante espera mostrar que ainda tem capacidades física e técnica de um dia voltar a defender o São Paulo.

Com a camisa tricolor Luan foi campeão paulista de 2021, sendo, inclusive, o autor do primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no jogo de volta da decisão do Estadual, no Morumbis. O volante também fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.