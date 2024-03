Luan comemora renovação de contrato e quer Palmeiras mais "encorpado" para fase final do Paulistão

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira, dois dias após o empate no clássico contra o São Paulo, no Morumbis. O zagueiro Luan, titular no último Choque-Rei, celebrou a extensão de seu vínculo com o clube.

O contrato anterior ia até o fim deste ano, mas o Alviverde ativou o gatilho de renovação automática e o ampliou até dezembro de 2025. O defensor projetou novas conquistas pelo Verdão.

"Muito feliz e grato. Recebi o comunicado do time de que eles acionariam a cláusula que existe no meu contrato para a renovação e fiquei extremamente feliz. É um reconhecimento do trabalho que venho fazendo. Espero que possamos ganhar muitos jogos e campeonatos juntos, e continuar a fazer história no clube", festejou.

Luan também falou sobre o polêmico clássico contra o São Paulo, que rendeu uma série de polêmicas de arbitragem. Ele avaliou o resultado como positivo, mas lamentou os erros cometidos durante a partida e quer o Palmeiras melhor na fase de mata-mata do Paulistão.

"Foi um bom resultado, principalmente se tratando de um adversário difícil em um campo difícil. Começamos o jogo bem, impondo o nosso ritmo, criamos lances de perigo, e em um lance de saída de jogo, que estamos nos propondo a fazer e melhorar, a gente acabou errando. Mas é assim que a gente evolui. Depois de tomar o gol, nós não fizemos um bom fim de primeiro tempo. Voltamos com outra postura no segundo tempo, conseguimos fazer um gol de pênalti e, depois, trabalhamos para tentar virar o jogo. Agora é corrigir os erros destas últimas partidas e melhorar", analisou o jogador.

"A gente sabe a dificuldade do Campeonato Paulista. Tem boas equipes, algumas na Série A, mais outras na Série B, e a gente vem fazendo boas campanhas. Somos os atuais bicampeões e estamos mantendo a invencibilidade neste ano. Contra o Botafogo, que também é uma boa equipe, vamos tentar fazer um bom jogo para aumentar nossa confiança e ficarmos ainda mais encorpados para a fase final do campeonato", acrescentou.

Já classificado, o Palmeiras retorna a campo neste sábado para enfrentar o Botafogo-SP, na Arena Barueri. O embate está marcado para as 18h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. Líder do Grupo B, o time só precisa de um simples empate para garantir o topo da classificação geral.