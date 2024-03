Livro conta vitórias do Vasco de 1º de janeiro a 31/12 em anos diferentes

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma vitória marcante do Vasco do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro em anos diferentes. Esse é o mote do e-book "Vitorioso Todo Dia", do escritor Sérgio Frias, já disponível nas plataformas Kindle e Hotmart ao preço de R$ 24,99.

O que aconteceu

No livro constam 366 crônicas sobre jogos do Vasco, disputados dos dias 1º de janeiro a 31 de dezembro em anos diferentes. Elas são postas ao leitor em ordem cronológica de data (dia e mês).

Não há partidas que tenham sido decisão prévia de torneio ou campeonato. O objetivo é mostrar a grandeza do clube e o quão relevante é o seu quantitativo de triunfos sobre os mais variados adversários.

Centenas de atletas são destaques na obra. O livro vai e volta no tempo, apresentando-os ao leitor ou levando-os a rememorar grandes feitos da história do clube.