Léo Realpe, zagueiro do RB Bragantino, acredita em vitória contra o Botafogo: "É possível"

O RB Bragantino entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Fase 3 da Copa Libertadores. O Massa Bruta encara o Botafogo, no estádio Nilton Santos, e busca sair com um bom resultado do Rio de Janeiro. O zagueiro equatoriano Léo Realpe comentou sobre a possibilidade da vitória no primeiro confronto.

"A gente sabe que o Botafogo é uma equipe dura, mas vamos tentar impor nosso ritmo de jogo porque esses 90 minutos são muito importantes para nós. Vamos focados e tentaremos impor nosso jogo lá. É possível. Temos uma boa estrutura e um bom jogo. Se focarmos nisso, é possível vencer lá", disse o defensor, em nota oficial divulgada pelo RB Bragantino.

??: "A gente sabe que o Botafogo é uma equipe dura, mas vamos tentar impor nosso ritmo de jogo porque esses 90 minutos são muito importantes para nós.", disse o zagueiro Realpe. ?? Confira a matéria completa no nosso site: https://t.co/CATQT1yaT9#RedBullBragantino pic.twitter.com/w2skBy9xc6 ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 6, 2024

O time de Bragança Paulista busca a classificação para a fase de grupos da Libertadores após eliminar nos pênaltis o Águilas Doradas, da Colômbia, na etapa anterior. O Botafogo passou fácil pelo Aurora, da Bolívia, com direito a goleada por 6 a 0 no jogo de volta.

RB Bragantino e Botafogo voltam a se enfrentar depois de quase quatro meses. Na última vez que se encontraram, as duas equipes ficaram no empate em 2 a 2, em jogo direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Ambas os times venceram seus últimos compromissos. O RB Bragantino derrotou o Santos, por 1 a 0, pelo Campeo0nato Paulista, enquanto o Botafogo superou o Fluminense, em clássico válido pelo Carioca, por 4 a 2.