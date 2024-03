Léo Ortiz conhece o Ninho do Urubu e faz primeiro treino pelo Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Léo Ortiz fez o primeiro treino no Ninho do Urubu nesta quarta-feira (6). O novo reforço do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro ontem após ser liberado pelo Red Bull Bragantino.

O que aconteceu

Ortiz foi ao Ninho ainda pela manhã. Ele realizou os exames médicos, conheceu a estrutura do clube, almoçou e fez fotos.

À tarde, o zagueiro se juntou aos companheiros para a primeira atividade. Léo foi ao campo, mas fez trabalhos físicos separado do restante do grupo.

A apresentação oficial será na sexta-feira (8). Como já está regularizado, ele pode estrear no sábado, contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

Léo Ortiz já vinha jogando com o Bragantino e, portanto, tem condições de jogo. Ele era um desejo de meses do Flamengo e do técnico Tite.

Entre os outros atletas, Fabrício Bruno treinou mais uma vez no CT. Ele ficou fora da atividade de segunda-feira por conta da fratura no nariz, mas fez o segundo treinamento da semana. O jogador estará à disposição para a semifinal do Carioca.

Gabigol e Wesley seguem fora. Os dois apresentaram lesões musculares e não estão participando das atividades com o resto do grupo.

