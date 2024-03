Giro: Atlético-GO bate Real Brasília e segue na Copa do Brasil; Cuiabá goleia e vai às quartas da Copa Verde

Nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO visitou o Real Brasília no Estádio Valmir Campelo Bezerra, e venceu por 3 a 1, de virada. Os gols do Dragão foram marcados por Emiliano Rodríguez, Alix e Shaylon, enquanto Guilherme Costa anotou para os mandantes.

Assim, o Atlético-GO eliminou o adversário e passou para a terceira fase da competição. Agora, o time de Jair Ventuta espera o sorteio para saber quem será seu próximo oponente.

Cuiabá goleia e avança às quartas da Copa Verde

Também nesta quarta-feira, dessa vez pelas oitavas de final da Copa Verde, o Cuiabá recebeu o Porto Velho, na Arena Pantanal, e goleou por 5 a 0. Isidro Pitta, Deyverson (2), Fernando Sobral e Clayson foram os autores dos gols.

Com o resultado positivo, a equipe comandada pelo auxiliar Luiz Fernando avançou às quartas de final da competição e, agora, espera o duelo entre Brasiliense e Ceilândia, que acontecerá nesta quinta-feira, para descobrir quem irá enfrentar. Por outro lado, o Porto Velho se despede do campeonato.

Ainda nesta noite, pela mesma fase da competição, o Goiás recebeu o União Rondonópolis no Estádio da Serrinha, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Cris Silva e Paulo Baya.

Com isso, o time de Zé Ricardo também avançou às quartas de final e, agora, aguarda o vencedor do duelo entre Vila Nova e Rio Branco-ES para conhecer seu adversário.

Veja todos os resultados das quartas de final da Copa Verde:

Goiás 2 x 0 União Rondonópolis

Paysandu 3 x 0 Rio Branco-AC

Cuiabá 5 x 0 Porto Velho