Galoppo vai de peça importante a nem relacionado e perde espaço no São Paulo

O meio-campista Giuliano Galoppo perdeu espaço no São Paulo. Antes visto como uma peça importante do elenco, o argentino ficou de fora dos últimos jogos e chegou até a não ser relacionado.

Vindo de uma grave lesão no joelho, o jogador participou das oito primeiras partidas do Tricolor na atual temporada, seja como titular ou vindo do banco de reservas. O último deles foi o clássico contra o Santos, no Morumbis, no revés por 1 a 0.

Após uma má atuação no San-São, o atleta ficou para trás e não foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini nos últimos quatro compromissos da equipe. Ele não saiu do banco diante de Red Bull Bragantino, Guarani e Palmeiras, e sequer foi relacionado contra a Inter de Limeira.

Um dos motivos que o levou a nem viajar com o grupo foi o limite de estrangeiros no Estadual. Com a volta de James Rodríguez ao elenco e a possibilidade de levar só sete jogadores nascidos fora do país por partida, o argentino acabou sendo preterido.

Apesar de não comparecer aos últimos jogos, Galoppo não deve ser escanteado no São Paulo. Versátil, ele pode jogar em mais de uma função, característica esta apreciada por Carpini.

O São Paulo de Galoppo retorna a campo no domingo para uma 'decisão' contra o Ituano. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

O Tricolor, que ainda não garantiu a sua vaga nas quartas de final do Paulista, lidera o Grupo D, com 19 pontos, mas pode ficar de fora do mata-mata se tropeçar em Itu. O time depende apenas das próprias forças para confirmar a sua classificação.