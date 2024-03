Flaco López chega para última rodada buscando se isolar na artilharia do Paulistão

O Palmeiras tem seu último compromisso pela fase de grupos do Campeonato Paulista marcado para este sábado (9), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. Nesta partida, o atacante Flaco López busca voltar a balançar a rede e se isolar na artilharia do estadual.

Atualmente, com 11 rodadas disputadas, o argentino divide o posto de artilheiro do Paulistão com o atacante Dellatorre, do Mirassol, ambos com sete gols cada um. O time do interior não tem mais chances de avançar no Estadual e joga contra o São Bernardo, no domingo, em casa.

Flaco López disputou 11 partidas nesta temporada, de 12 no total. O atacante começou o ano em grande fase e conquistou a confiança do técnico Abel Ferreira e dos torcedores. O camisa 42 marcou seis gols em seis jogos consecutivos: contra Santos, Red Bull Bragantino, Ituano, Santo André, São Bernardo e Corinthians.

Depois, passou em branco contra o Mirassol e voltou a marcar diante da Portuguesa. De todos esses jogos, em apenas dois ficou os 90 minutos em campo. Mais recentemente, ele não marcou contra o São Paulo, no Morumbis, e saiu aos 25 para dar lugar a Rony.

Essa é a melhor temporada de Flaco López pelo Palmeiras, clube em que ele está desde 2022. No ano passado, o atleta marcou oito gols em 41 jogos. Assim, ele está próximo de bater essa sua marca, com menos da metade de partidas disputadas.

Com 25 pontos, o Palmeiras está invicto no Campeonato Paulista. O clube lidera o Grupo B, com sete vitórias e quatro empates. Já classificado às quartas de final, o Verdão tem o objetivo ainda de se consolidar como melhor a melhor campanha dessa fase e, para isso, basta um empate. O Alviverde também aguarda a definição de seu adversário na primeira etapa do mata-mata. Ponte Preta e Água Santa disputam a vaga.

