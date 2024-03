Figueirense anuncia contratação do meio-campista Camilo, ex-Internacional

Nesta quarta-feira, o Figueirense anunciou a contratação do meio-campista Camilo, de 37 anos, para a sequência da temporada. O atleta chega ao clube de Santa Catarina após defender o Remo, onde disputou nove partidas e marcou três gols.

No currículo, Camilo soma passagens por diversos outros times, como Internacional, Marília-SP, Cruzeiro, Ceará, América-MG, Botafogo, Avaí, Mirassol, Chapecoense e Ponte Preta, além do Nanchang (China) e Al-Shabab (Arábia Saudita).

Por fim, o atleta serviu a Seleção Brasileira em 2017, quando disputou o amistoso contra a Colômbia, jogo solidário realizado por conta da tragédia da Chapecoense, em 2016.

O Figueirense entrará em campo no próximo domingo, diante do Barra, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense.