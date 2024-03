Ex-Corinthians, Róger Guedes vive fase artilheira e acumula bons números no Catar

Nesta quarta-feira, o atacante Róger Guedes, ex-Corinthians, voltou a balançar as redes no Catar. O brasileiro vive grande fase e, segundo o Sofascore, possui 14 gols em 15 jogos que disputou, sendo o artilheiro do Al-Rayyan na temporada.

Róger Guedes marcou dois dos três gols do Al-Rayyan, que venceu o Al Wakrah, nesta quarta-feira, por 3 a 0, em jogo válido pela Stars League, principal competição do Catar.

Com isso, além de ser o artilheiro da equipe na temporada, o brasileiro chegou ao seu sétimo gol nas últimas quatro partidas que jogou, o que resulta em uma média de quase dois tentos por partida.

Róger Guedes pelo Al-Rayyan na Stars League 23/24: ?? 15 jogos

?? 14 gols (1º do time!)

?? 18 participações em gols (1º do time!)

? 50 finalizações (1º do time!)

? 25 finalizações no alvo (1º do time!)

? 80% conversão de chances claras (1º do time!)

? 28 faltas sofridas (1º... pic.twitter.com/gWvxBJyzrp ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 6, 2024

Guedes atravessa seu melhor momento desde que foi contratado pelo clube do Catar, em agosto de 2023. O brasileiro, além de contribuir com gols, também possui quatro assistências na temporada atual.

Os números de Róger Guedes em seus primeiros 15 jogos no Catar já superam seu início no Corinthians. O atacante marcou apenas seis gols nas primeiras 15 vezes que entrou em campo com o manto corintiano.

O Al-Rayyan ocupa a vice-liderança da Stars League, com 31 pontos conquistados em 15 rodadas. Róger Guedes desponta como o principal jogador da equipe na temporada. O clube também possui em seu elenco o meia Gabriel Pereira que, assim como Guedes, pertencia ao Corinthians.