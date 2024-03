Emiliano Díaz projeta semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu

O Vasco se prepara para o duelo contra o Água Santa, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Após esta partida, os cariocas iniciam a disputa da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. O auxiliar Emiliano Díaz projetou o duelo com a única equipe que venceu o cruzmaltino nesta temporada.

"Todo mundo sabe porque perdemos lá. Foi um acidente. Agora é outro time, outro momento. Estamos começando o ano. Vai ser um jogo difícil para os dois e o Vasco vai tentar chegar à final", disse.

BOM VASCO! ?? Agora tá confirmado, hein?! ? DOMINGO É NO MARACA! ?? VAMOS, JUNTOS! ??#VascoDaGama pic.twitter.com/FPRbIyWYuH ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 6, 2024

O Nova Iguaçu terá a vantagem de atuar por dois resultados iguais. Por isso, o Vasco vai em busca da vitória para ficar mais perto da decisão do Estadual.

O jogo de ida, entre Vasco e Nova Iguaçu, está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília). Nesta quarta-feira, foi confirmado que o confronto será no Maracanã.