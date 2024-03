'É a morte do futebol brasileiro', diz RMP sobre 9 estrangeiros por time

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo a regra aprovada pelos clubes da Série A que permite nove jogadores estrangeiros por time nos jogos do Brasileirão. Para RMP, o número é excessivo e pode trazer más consequências ao futebol nacional.

'É a morte do futebol brasileiro': "É o início da morte do futebol brasileiro. Nove estrangeiros no time, não vai ser mais campeonato brasileiro, vai ser campeonato castelhano, porque vai ter boliviano, equatoriano, que não vão ser nem grandes jogadores, vão ser jogadores bonzinhos, e vão simplesmente tirar lugar dos jogadores brasileiros. Os brasileiros bons vão embora, esses vão embora rapidamente. Eu acho um absurdo".

'Qual o sentido disso?': "Hoje, o PVC até colocou na coluna dele no UOL alguns exemplos, como o Chelsea, que fez final de campeonato sem nenhum inglês, na Itália também teve isso. Os resultados estão aí, vê o que aconteceu com a seleção italiana, nós vamos agora ter um campeonato falado em castelhano? É o que nós estamos caminhando para ter, eu achava que cinco já era um número legal, aí passou para sete, agora passou para nove, a próxima vai ser 11, e aí nós vamos ter um time inteiro de jogadores estrangeiros, qual o sentido disso?".

'Sou completamente contra': "Os brasileiros bons, insisto, esses vão para Europa, mas tem muito brasileiro que joga bola aqui e que vai ser escanteado, porque você vai no Uruguai e contrata um bom jogador uruguaio pagando muito menos do que você paga para os bons brasileiros aqui. Eu acho isso o fim do mundo, eu sou completamente contra essa ideia".

Assista ao Fim de Papo na íntegra