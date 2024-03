Disponível? Por que o Santos está poupando Giuliano até em jogo-treino

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos não utilizou o meia Giuliano na vitória por 1 a 0 no jogo-treino contra o EC São Bernardo, ontem, no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, Giuliano tem reclamado de dores no tornozelo. Ele se recuperou da lesão na panturrilha, mas ainda tem um incômodo na região e tem sido poupado.

O jogador não está treinando com o grupo e a ideia é que ele só seja reintegrado próximo da partida contra a Portuguesa. Giuliano tem feito trabalhos físicos e de reforço na academia do CT Rei Pelé.

Existiu o receio de que o embate no jogo-treino pudesse agravar as dores e adiar o retorno do meia. O Peixe está tendo o máximo de precaução.

O Santos divulgou, em nota, que Giuliano está sendo preservado para a reta final do Campeonato Paulista. A volta para o time titular contra a Lusa, pelas quartas de final do Paulistão, é certa.

Além de Giuliano, Cazares está à disposição e o Peixe busca mais uma opção para o setor. O UOL antecipou que o Peixe negocia a contratação de Danielzinho, do Mirassol. As conversas estão quentes.