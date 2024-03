Diretoria do Corinthians pretende deixar Fazendinha apenas para equipe feminina; veja detalhes

A diretoria do Corinthians tem a intenção de deixar o Estádio Alfredo Schurig, mais conhecido como Fazendinha, apenas para a equipe feminina. A ideia da cúpula alvinegra é que as categorias inferiores, como sub-17 e sub-20, passem a mandar seus jogos no Centro de Treinamento da base, localizado ao lado do CT Dr. Joaquim Grava.

Para isso, o clube precisará fazer algumas adaptações, como a construção de arquibancadas para público e imprensa. Enquanto as mudanças não forem finalizadas, o Timãozinho seguirá usando a Fazendinha, como vem acontecendo na Copa do Brasil sub-17.

Com a migração dos jovens para o CT da base, toda a estrutura do estádio localizado no Tatuapé será destinada ao time feminino, que já venceu a Supercopa deste ano. Mesmo assim, a cúpula corintiana tem a ideia de mandar mais jogos na Neo Química Arena, por conta dos bons públicos proporcionados pela Fiel Torcida na modalidade.

Na última segunda-feira, iniciou-se o processo de integração dos jovens do sub-20 com o elenco profissional no CT Dr. Joaquim Grava. A diretoria espera concluir em breve a derrubada do muro que separa o Centro de Treinamento do time de cima com o da base, que também vem sendo utilizado pela equipe feminina nos últimos anos.

Além da utilização do feminino, a diretoria do Corinthians espera voltar a organizar outros treinos abertos do masculino na Fazendinha, como aconteceu pouco antes do Campeonato Paulista. A ideia passar por aproximar torcida e jogadores do clube.