Diego Costa lidera estatísticas defensivas do São Paulo no Paulistão

Titular do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, no último domingo (3), no Morumbis, o zagueiro Diego Costa soma bons números pela equipe na atual edição do Campeonato Paulista.

O jogador lidera algumas das principais estatísticas defensivas do time no Paulistão, superando concorrentes como o argentino Alan Franco, o venezuelano Ferraresi e até mesmo o equatoriano Arboleda. Ele é o primeiro em duelos por baixo e no ar ganhos (42), disputas de bolas vencidas (66%), ações defensivas (46) e desarmes (15).

Desde a saída de Lucas Beraldo para o Paris Saint-Germain, no começo deste ano, o técnico Thiago Carpini revezou e ainda não escolheu o substituto ideal para formar dupla com Arboleda.

O Tricolor iniciou a temporada com Alan Franco, mas ao passar dos primeiros jogos, Diego Costa assumiu a função e foi até titular na Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, no Mineirão. Depois, Ferraresi começou a ganhar chances e atuou como titular nas últimas duas partidas.

O venezuelano foi bem na vitória sobre a Inter de Limeira, em Brasília. Já neste último Choque-Rei, Carpini escolheu enviar a campo um São Paulo com três zagueiros: Ferraresi, Diego Costa e Arboleda.

Na #SPFCplay, você confere as primeiras palavras de André Silva como atleta do Tricolor! ? Assista: https://t.co/0XG1r5U7Z2#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/UDQ6wlZOPM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2024

O São Paulo, que ainda não garantiu sua vaga nas quartas de final do Paulista, lidera o Grupo D, com 19 pontos, mas pode ficar de fora do mata-mata se tropeçar em Itu. O time depende apenas das próprias forças para confirmar a sua classificação.

