De olho nos detalhes para Paris 2024, COB se reúne com chefes de equipe

O planejamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os Jogos Olímpicos Paris 2024 segue em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira, foi a vez de dividir uma série de informações com um público estratégico dentro das missões organizadas pela entidade: os chefes de equipe. Assim, faltando 142 dias para o início dos Jogos, foi realizada a primeira reunião virtual do ano do Curso de Capacitação de Chefes de Equipe (CCCE), em que foram apresentados detalhes de diversas áreas da operação do COB para a mais importante competição do ciclo olímpico.

Paulo Wanderley, Presidente do COB falou a respeito da relevância da reunião para os próximos passos rumo aos Jogos Olímpicos.

"Importante essa reunião porque é o pente fino do que vai acontecer em relação à condução dos atletas e das equipes dentro dos Jogos Olímpicos de Paris. O cargo de chefe de equipe é o nosso elo de ligação, a linha de frente com os nossos atletas. Confiamos plenamente no trabalho, no comprometimento e no compromisso de todos em desempenhar essa função tão importante. A reponsabilidade é muito grande, mas temos muita confiança na capacidade de todos."

Este foi o segundo encontro dos chefes de equipe de Paris. O primeiro havia sido em dezembro de 2023. O próximo marco do CCCE será no dia 14 de março, quando será realizada uma palestra sobre Gestão de Tempo com o empresário e ex-nadador Joel Jota, especialista em produtividade e vida equilibrada. Depois, os chefes de equipe terão uma série de cursos preparatórios até o encontro presencial, marcado para maio. A última atividade da programação deste CCCE será em junho, o #PartiuParis.

"Importante lembrarmos neste momento quais os nossos objetivos, nossa responsabilidade e o grande desafio que temos. O nosso objetivo é fazer um trabalho que possa oferecer aos nossos atletas o melhor nível de serviços. Isso para que eles possam ter o melhor rendimento de suas vidas. Outro desafio que temos é superar o resultado que tivemos em Tóquio, o que não será fácil, mas estou confiante", destacou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

"A maioria aqui esteve nos Jogos Pan-americanos, já tem experiência, conhece sua modalidade e sabe o que é necessário para ela ter o melhor rendimento. Então contem conosco e vamos juntos superar os desafios e chegar em Paris da melhor forma, oferecendo sempre o melhor", complementou.

Também foram apresentados detalhes logísticos sobre a Cerimônia de Abertura dos Jogos, que terá um conceito inovador, com desfile das nações no Rio Sena. Outro ponto abordado pelo COB foi a operação do primeiro dia de chegada das equipes brasileiras em Paris.

"Estamos num momento extremamente importante em que começamos a nos aproximarmos cada vez mais dos chefes de equipe, intensificando as comunicações. Isso acontece também de nossa parte com o Comitê Organizador para alinhamento e refinamento do nível de serviço. Daí a importância de promovermos esse encontro para tornar a informação cada vez mais transparente para estarmos juntos nesta jornada. Já estamos começando a sair da fase do planejamento para a execução", pontuou Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB.

O Curso de Capacitação de Chefes de Equipe é uma ação em conjunto entre o Instituto Olímpico Brasileiro e a área de Alto Rendimento do COB. A ação visa complementar a formação profissional de Chefes de Equipe, e, desse modo, contribuir de forma relevante para a conquista de resultados positivos no esporte olímpico nacional. O curso está estruturado a partir de uma programação composta por atividades que possam refletir de maneira concreta, em ações assertivas no dia a dia dos chefes de equipe nas Missões lideradas pelo COB.