Coronado sofre lesão muscular e vira dúvida para próximos jogos do Corinthians

O meia Igor Coronado foi diagnosticado com uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita após a vitória do Corinthians sobre o Santo André por 3 a 2, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Sendo assim, o jogador de 31 anos vira dúvida para os próximos dois compromissos do Timão, contra Água Santa, pelo Paulista, e São Bernardo, pela Copa do Brasil.

O atleta chegou badalado para o Corinthians após temporadas de sucesso no Al-Ittihad. Após duas semanas apenas treinando no CT Dr. Joaquim Grava, Coronado atuou por 15 minutos no triunfo diante do Santo André, e foi elogiado.

Após a partida pela Copa do Brasil, o Corinthians ficará até começo de abril sem jogos oficiais. O tempo pode ser importante para recuperar jogadores lesionados, como Palacios e Coronado.