Corinthians não recebe notificação do Shakhtar e Maycon fica distante do Flamengo

O Corinthians não recebeu notificação do Shakhtar Donetsk a respeito de uma proposta do Flamengo pelo volante Maycon até o momento. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, tendo em vista a postura confiante da diretoria corintiana, e o pouco tempo que o Rubro-Negro teria para registrar o atleta, a tendência é que o camisa 7 fique no Timão pelo menos até o meio do ano.

A pedido de Tite, o Flamengo sinalizou interesse em contar com o jogador, com quem trabalhou em 2016 no Corinthians. A equipe carioca deve perder atletas no meio do ano por conta da Copa América, o que gera preocupação entre membros da comissão técnica e diretoria.

A Gazeta Esportiva apurou que não houve acerto entre Shakhtar e Flamengo e, por isso, o Alvinegro não foi e não deve ser notificado. O atleta, mesmo com dinheiro a receber do Corinthians por conta de atrasos de direito de imagem, sempre deu preferência para seguir no Corinthians, clube que é identificado. Além disso, no Timão, o meio-campista é titular absoluto com o técnico António Oliveira, enquanto no Rubro-Negro teria que conquistar seu espaço na rotação de Tite.

Caso o Flamengo se aproxime novamente do Shakhtar para formalizar uma proposta, as equipes teriam pouco tempo para trocar documentação, já que a janela de transferências do Brasil se encerra nesta quinta-feira. O relógio joga a favor do Corinthians.

Enquanto isso, Maycon trabalha normalmente no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador, inclusive, foi alvo de brincadeira de António Oliveira nas atividades desta quarta-feira.

Para concluir o terceiro empréstimo do jogador, o Corinthians topou pagar 500 mil euros ao Shakhtar Donetsk (cerca de R$ 2,6 milhões na cotação da época) em janeiro. Caso o jogador se transfira ao Flamengo ou a qualquer outra agremiação, o Timão receberia de volta o valor que já depositou aos ucranianos ou deixaria de desembolsar a quantia acordada.

Maycon tem como prioridade se desvincular do Shakhtar. O volante e sua família não querem retornar para a Ucrânia, país que tiveram que deixar por conta da guerra com a Rússia. Os ucranianos também não vão fazer força para manter o atleta, desde que chegue um valor que eles considerem aceitável.

Em 2024, Maycon disputou 11 jogos (todos como titular), com dois gols e duas assistências. O contrato dele com Shakhtar vai até o fim de 2026, enquanto seu vínculo de empréstimo com o Alvinegro tem validade até final deste ano.