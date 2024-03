Como André Silva pode ser mais que reserva e ajudar Carpini a escalar James

O centroavante André Silva, novo reforço do São Paulo, pode ser mais do que apenas um reserva para Calleri e até mesmo ajudar Carpini a escalar James Rodríguez.

O que aconteceu

André Silva pode ser titular quando Carpini optar pelo sistema com dois atacantes. O São Paulo buscava um reserva para Calleri, mas com Carpini tendo o sistema com dupla de ataque como opção, André chega para ser mais do que isso.

O esquema com dois atacantes é o preferido de Carpini para colocar James Rodríguez no time. O sistema teria dupla de ataque e o colombiano solto por trás, com sustentação de três atletas com mais responsabilidades defensivas.

A utilização de Calleri ao lado de André Silva deve ser situacional, a depender do que o jogo necessita. Em um duelo em que o Tricolor precise correr atrás do resultado, os dois podem atuar juntos na área rival.

O Tricolor avalia que conseguiu mais do que um jogador reserva. O São Paulo achava que o negócio dificilmente sairia pela relação qualidade/valorização do jogador que marcou 13 gols na temporada, mas prevaleceu a vontade de André Silva de jogar no clube.

Possíveis esquemas com André Silva + Calleri

No desenho 4-3-1-2, Carpini pode escalar: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson e Michel Araujo; Lucas; Calleri e André Silva

No esquema 4-1-2-1-2, Carpini montar um losango ofensivo no meio com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson, Lucas e James Rodríguez; Calleri e André Silva.

